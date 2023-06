Questa strana deformazione spezzerà in due l'Africa e potremmo aver capito il perché

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Solid Earth ha forse finalmente spiegato un mistero geologico. La più grande spaccatura continentale della Terra, il sistema East African Rift, a differenze delle altre, non è causata dalle placche tettoniche che si allontanano l'una dall'altra... ma (anche) da altro.

È quasi come se la spaccatura venisse tirata da più direzioni contemporaneamente, sulla base delle osservazioni che stanno facendo i geologi. Dopo alcune ricostruzioni da parte degli addetti ai lavori, gli esperti sono arrivati alla conclusione che questo è il risultato del Superplume africano, una massiccia risalita del mantello caldo dal profondo del nostro pianeta, che trasporta il calore in superficie.

In particolare, le ultime ricerche indicano che le forze del mantello più profonde, guidate dal Superplume africano, sono responsabili delle deformazioni parallele che sono state notate proprie nel sistema East African Rift. "Abbiamo confermato le idee precedenti secondo cui le forze di galleggiamento litosferiche stanno guidando la spaccatura, ma stiamo apportando", afferma il geofisico Tahiry Rajaonarison del New Mexico Tech.

L'EAR si estende per circa 6.400 chilometri e si pensa che nel corso di milioni di anni dividerà l'Africa in due pezzi. Nel frattempo, man mano che la litosfera si assottiglia, vedremo più terremoti e strutture rocciose in frantumi in tutta la regione. Capire tutto questo non è facile, poiché prevedere movimenti geologici su larga scala come questo è un compito incredibilmente impegnativo.