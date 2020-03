Questa strana forma potrebbe essere l'aspetto della bolla intorno al nostro Sistema Solare

Tutti i pianeti del Sistema Solare sono racchiusi all'interno ad una sorta di "bolla magnetica"/b> creata dal vento solare. Le particelle che compongono questo vento creano un campo magnetico invisibile, che ci protegge dal resto dello spazio interstellare. Gli astronomi studiano questo "confine" da decenni per cercare di capire i suoi misteri.

Una delle domande più frequenti è una: qual è la forma di questa "bolla"? Nel 2015, i dati della navicella spaziale Voyager 1 suggerivano che l'eliosfera fosse simile a uno strano croissant. Due anni dopo, i dati della missione Cassini ci suggerirono che la sua forma fosse molto più simile a quella di pallone.

"L'intera comunità scientifica ha pensato per oltre 55 anni che l'eliosfera avesse una coda come una cometa", afferma Tom Krimigis, che ha condotto esperimenti su Cassini e Voyager. Un nuovo studio, però, rimescola le carte in gioco proponendo un nuovo modello: un misto tra le osservazioni condotte da Voyager 1 e la sonda Cassini.

Si ritiene che l'eliosfera si estenda più del doppio di Plutone, con il vento solare che spinge costantemente verso l'alto contro la materia interstellare, proteggendoci da particelle cariche che potrebbero lacerare il nostro Sistema Solare. Capire dove inizia questo confine è un po' come cercare di capire quale sfumatura di grigio dovrebbe distinguere il nero dal bianco.

Gli scienziati hanno utilizzato i dati del veicolo spaziale New Horizons per dividere in due gruppi le particelle cariche dal vento solare e le particelle neutre alla deriva nel Sistema Solare. Confrontando la temperatura, la densità e la velocità di questi ioni di raccolta con le onde solari, il team ha trovato un modo per definire la forma dell'eliosfera.

Nonostante stiamo iniziando lentamente ad unificare i nostri modelli, quest'ultimi sono ancora limitati dalla poca conoscenza di questa regione di confine. Servono, in sostanza, molti altri studi per arrivare ad una conclusione definitiva.