Questa strana e gigantesca creatura trovata nelle profondità del Pacifico, ma cos'è?

Mentre si trovavano a bordo della E/V Nautilus, una nave da ricerca utilizzata dall'Ocean Exploration Trust, un team di ricercatori ha trovato una gigantesca creatura marina tentacolare nelle profondità dell'Oceano Pacifico così come potrete osservare dal video che troverete qui sopra, ma di cosa stiamo parlando?

"La mia mente è sconvolta in questo momento", afferma uno degli scienziati a bordo della nave mentre il veicolo telecomandato (ROV) della barca scansionava il fondo dell'oceano e si avvicinava di soppiatto alla creatura marina. Quello catturato dal filmato è una Solumbellula monocephalus, con tentacoli lunghi 40 centimetri e un gambo lungo quasi 2 metri.

L'animale è stato avvistato il 7 luglio a 2.994 metri sotto la superficie vicino a una montagna sottomarina precedentemente a nord dell'atollo di Johnston, un territorio statunitense a ovest delle Hawaii (dove recentemente un'onda ha inghiottito un palazzo di due piani). "Di tanto in tanto, ci imbattiamo in qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere, e queste sono spesso le osservazioni più potenti", ha dichiarato Steve Auscavitch, ricercatore capo della spedizione e biologo della Boston University.

Sulla base delle dimensioni dell'animale, il ricercatore ha ipotizzato che fosse piuttosto vecchio, ma non è riuscito a fornire un'età specifica. La creatura fa parte di una sottoclasse di octocoralli, comunemente noti come "penne di mare". "Scoperte come queste sono rare e non ci saremmo mai aspettati di vedere qualcosa del genere."