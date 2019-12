La strana impresa di un rapper coreano: ha perso 33 paia di AirPods

Il rapper Kim Namjoon, cantante della band BTS, ha rivelato in una sessione di Q&A tenuta con i fan di aver perso 33 paia di AirPods, e che quella che sta usando è la 34esima coppia. La rivelazione è rapidamente diventata virale ed ha mandato Twitter in visibilio, dove gli utenti si sono sbizzarriti.

In molti osservano come Namjoon abbia speso più di 6000 Dollari di cuffie, quasi quanto un Mac Pro. Altri commenti osservano come le AirPods siano praticamente diventate un oggetto monouso, mentre in molti si soffermano sul fatto che il design senza fili degli auricolari le rende facili da perdere, soprattutto per coloro che sono distratti o che non hanno molti problemi ad acquistarne rapidamente un altro paio grazie alle loro condizioni economiche.

Interessante anche notare come nei messaggi il rapper non abbia svelato i modelli smarriti: probabile si tratti delle Airpods classiche, però.

Siamo sicuri che questa rivelazione sia destinata a diventare un altro popolare meme sui social network, ed arriva proprio nel periodo natalizio dove secondo alcuni studi le AirPods si apprestano ad essere uno degli oggetti più desiderati e preferiti dagli utenti.

