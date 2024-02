La strana e irrisolta storia di questo milionario scomparso misteriosamente nel nulla

Nell'estate del 1921, una notizia sconcertante raggiunse Theresa Small, la cui vita era stata avvolta nel mistero dalla scomparsa di suo marito, Ambrose Small, quasi due anni prima. Uomo di grande influenza e ricchezza, conosciuto in tutto il Canada, la sua assenza aveva tenuto banco sui giornali per mesi.

Ora, giungeva voce da Des Moines, Iowa, che due uomini avessero ritrovato Ambrose in condizioni drammatiche: privo delle gambe, in uno stato quasi catatonico, capace di pronunciare solo quattro parole che suonavano come un enigma da decifrare. Mentre Theresa attendeva una conferma, il suo cuore era dilaniato: desiderava ardentemente un epilogo alla soffocante incertezza durata due anni, ma al tempo stesso l'idea che suo marito potesse aver subito un destino tanto tragico era insopportabile.

La vicenda sembrava strappata dalle pagine di un romanzo degno di Sherlock Holmes, scomparso nel nulla dopo aver incassato un assegno da un milione di dollari per la vendita del suo impero teatrale, senza lasciare tracce né toccare quei soldi. La narrazione di questi eventi, tessuta tra realtà e suggestioni, dipingeva un quadro ricco di interrogativi e ipotesi.

La ritrosia di Theresa a denunciare la scomparsa, i tentativi di localizzare l'uomo scomparso tramite telepatia, trame di rapimento e messaggi cifrati, senza dimenticare il coinvolgimento di figure come Sir Arthur Conan Doyle, avvolgevano il caso in un'aura di mistero degna di un giallo dell'epoca.

Ambrose Small, figura emblematica del panorama teatrale ontariano, era un uomo d'affari dal fiuto eccezionale, capace di trasformare ogni sfida in opportunità. La sua ascesa, dall'umile ruolo di usciere fino al controllo di un vero e proprio impero di sale teatrali, era stata una scalata costellata di successi e ambizioni. Tuttavia, alla vigilia della sua scomparsa, sembrava pronto a chiudere un capitolo della sua vita, vendendo il suo impero per dedicarsi a un meritato riposo.

La sparizione di Ambrose, seguita da quella del suo dipendente John Doughty, sospettato di aver sottratto una notevole somma appartenente a Small, aveva aggiunto strati di complessità al mistero. Anche l'apparizione di un uomo senza gambe a Des Moines, inizialmente creduto essere Small (non era lui), si rivelò un vicolo cieco, alimentando ulteriormente la saga di speculazioni e teorie.

La vicenda di Ambrose Small rimarrà impressa nella memoria collettiva come uno dei più intricati gialli del Canada degli anni '20, un puzzle rimasto irrisolto che continua a stimolare l'immaginazione e a sfidare le menti più acute. Una storia, insomma, che possiamo paragonare al giallo dell'uomo di Somerton.