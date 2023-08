Strana luce azzurrina osservata durante una fusione nucleare: ecco il video

La società SHINE ha riferito di aver osservato una luce tenue luce azzurra durante una reazione di fusione nucleare. Si tratta della luce di Cherenkov, un fenomeno comune nelle centrali nucleari tradizionali ma mai osservato nei reattori a fusione.

La luce di Cherenkov si genera quando, in un mezzo, alcune particelle si muovono a una velocità superiore a quella della luce. In questo caso, le particelle superveloci sono i neutroni prodotti proprio dalla reazione di fusione nucleare.

Il reattore di SHINE utilizza due tipi speciali di atomi di idrogeno per la sua avviare la fusione: il deuterio e il trizio. Mentre la maggior parte dell'idrogeno nell'universo ha un nucleo composto da un singolo protone, il deuterio ha un neutrone e un protone, mentre il trizio ha due neutroni e un protone. L'azienda impiega un fascio di nuclei di deuterio per colpire un bersaglio di trizio ad alta velocità.

"L'effetto della radiazione Cherenkov prodotta in questo caso era abbastanza brillante da essere visibile a occhio nudo, il che significa che stavano avvenendo circa 50.000 miliardi di fusioni nucleari al secondo", ha dichiarato in un comunicato Gerald Kulcinski, professore presso l'Università del Wisconsin-Madison.

L’approccio di SHINE non garantisce ancora un guadagno energetico sufficiente perché la fusione possa essere impiegata praticamente per produrre energia. Tuttavia, i fasci di neutroni prodotti dalla reazione potrebbero essere utilizzati in futuro per produrre radioisotopi utili per la medicina.