La strana e misteriosa malattia 'Sleepy Hollow' dei villaggi del Kazakistan

Dal 2013 al 2015 alcuni abitanti dei villaggi nel nord del Kazakistan hanno iniziato a soffrire di una strana malattia che è stata chiamata "Sleep hollow" (letteralmente in italiano sonno vuoto). In poche parole, gli abitanti della zona iniziarono a soffrire di periodi di sonno "simile alla morte" che poteva durare giorni o addirittura settimane.

Questi episodi accadevano in diversi momenti della giornata: mentre erano a casa, a letto o anche mentre camminavano. Addirittura mentre dormivano a volte andavano in giro e sembravano persino coscienti, iniziando a russare e non ricordando nulla al risveglio delle ore o dei giorni trascorsi in questo stato.

Per alcuni la malattia era più grave di altri e i malati spesso sperimentavano ictus o strane allucinazioni (i bambini riferivano di aver visto cavalli alati, serpenti striscianti nei loro letti o vermi che mangiavano la loro madre). Il mistero per anni rimase senza risposta e si pensava che la colpa fosse da attribuire alle vicine miniere di uranio chiuse poco dopo la caduta dell'Unione Sovietica (nonostante i test non trovarono alcun riscontro).

Si pensava fosse anche isteria di massa (come il caso della peste danzante del Medioevo), ma l'idea venne smentita perché anche un gatto venne colpito dalla stessa malattia. Alla fine il problema era davvero da far risalire alle miniere d'uranio, ma non per le radiazioni, bensì perché i cervelli degli abitanti del villaggio venivano privati ​​dell'ossigeno. All'interno di queste miniere, infatti, si verificava una concentrazione anomala di monossido di carbonio.

Il monossido di carbonio (già colpevole di diversi casi di allucinazione) si lega all'emoglobina e forma la carbossiemoglobina, legandosi molto più efficacemente dell'ossigeno, il che porta a un apporto di ossigeno molto inferiore al cervello. Dopo aver scoperto l'inghippo, i villaggi vennero evacuati e il problema venne risolto.