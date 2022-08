Questa strana pratica funebre esisteva già 1000 anni fa

Le sepolture in canoa sono un rito funebre molto comune in tutto il Sud America preispanico: è questo ciò che vuole dimostrare Alberto Pérez, professore associato di antropologia all'Università Cattolica di Temuco in Cile e autore principale dello studio sulla donna seppellita in canoa mille anni fa, diretta verso la “Terra dei Morti”.

È opinione comune di storici e studiosi che la suddetta pratica sia stata introdotta solo dopo la colonizzazione spagnola. "Speriamo che questa indagine e i suoi risultati risolvano questa controversia", ha affermato Pérez, sulla rivista PLOS One.

Le sepolture in canoa sono ben attestate e sono ancora praticate in alcune aree del Sud America, afferma lo studioso. Ma, vista la rapidità con cui il legno marcisce nel tempo, la nuova scoperta è qualcosa di davvero eccezionale: è la prima prova nota della pratica prima della colonizzazione. "Le prove precedenti erano importanti e si basavano su dati etnografici, ma erano indirette", ha detto Alberto.

La sepoltura descritta nello studio, rivenuta nel sito archeologico di Newen Antug, vicino al lago Lacár nell'Argentina occidentale, indica che le persone in lutto hanno seppellito una donna in una struttura lignea ricavata da un unico tronco d'albero che era stato, probabilmente, scavato col fuoco. La stessa tecnica di combustione è stata utilizzata per migliaia di anni per realizzare canoe "rifugio" conosciute come "wampos" nella cultura mapuche locale.

Insieme ai resti della donna, sono seppelliti tutta quella serie di oggetti che potevano aiutare il suo spirito a compiere il viaggio mistico verso la “Terra dei Morti”. Vediamo un qualcosa di simile anche nella cultura vichinga, ma con destinazione e metodologie astratte differenti.

La tomba della donna è la prima delle tre sepolture preispaniche conosciute nel sito di Newen Antug, che gli archeologi hanno scavato tra il 2012 e il 2015. Le operazioni sono state minate da vari problemi, come la costruzione di un pozzo in loco; senza tenere in considerazione che una porzione di terreno è di proprietà privata.