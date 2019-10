Strana proposta per fermare lo scioglimento dei ghiacci: usando milioni sfere di vetro

Negli ultimi quattro decenni abbiamo perso il 75% del volume di ghiaccio dell'Artico. Il ghiaccio della Groenlandia si sta sciogliendo sei volte più velocemente rispetto a quarant'anni fa. Ad agosto, la calotta glaciale ha perso 60 miliardi di tonnellate in soli cinque giorni.

Questi dati non sono dei più speranzosi, e il riscaldamento globale sta diventando un problema sempre più evidente. Si deve fare qualcosa per impedire, o rallentare, questo circolo vizioso, e una bizzarra soluzione è stata offerta recentemente da un team di scienziati chiamato Ice911.

L'idea è la seguente: coprire le parti più importanti dell'Artico con milioni di microsfere di vetro vuote, così da formare uno strato protettivo in grado di riflettere la luce solare e proteggere il ghiaccio dallo scioglimento.

Queste piccole sfere sono realizzate in silice, un composto fatto dal silicio, materiale abbondante in natura e innocuo per l'uomo e gli animali. Le simulazioni fatte da Ice911 suggeriscono che l'uso della tecnologia per ripristinare la riflettività del ghiaccio potrebbe aiutare a ridurre le temperature di 1.5 gradi Celsius su gran parte dell'Artico settentrionale (anche se servono ulteriori test).

Il team degli scienziati non vuole ricoprire tutto l'Artico, solo le parti più a rischio come lo Stretto di Fram tra Groenlandia e Svalbard, una regione che si sta riscaldando quasi quattro volte più velocemente della media globale.

Tuttavia, spargere le microsfere su scala significativa verrebbe a costare circa 5 miliardi di dollari. Un gruppo no-profit non può - ovviamente - supportare questa cifra: serve l'aiuto dei paesi di tutto il mondo. Ice911 deve ancora condurre ulteriori test e ottenere le autorizzazioni adeguate da governi e gruppi ambientalisti prima di prendere in considerazione qualsiasi implementazione.

Una cosa è certa: dobbiamo fare qualcosa per salvare il pianeta prima che sia troppo tardi.