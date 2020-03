La strana scoperta della tomba di una nobildonna Cinese seppellita con tre asini

E' stata fatta una curiosa scoperta all'interno della tomba di una nobildonna della Cina della dinastia Tang, sepolta con i resti dei suoi tre amati... asini!

L’affetto per un animale è un sentimento che forse ha attraversato, immutato, i secoli da quando, per la prima volta, l’uomo primitivo ha intrecciato la propria vita con alcune specie di animali con i quali, si può dire, si è evoluto. Tuttavia, può apparire strano che una nobildonna della Cina del nono secolo abbia deciso di farsi seppellire con i propri asini, degli animali che, da sempre, nell'antichità, sono serviti come forza lavoro e nei lavori più umili. Cui Shi, il nome di questa nobildonna, è vissuta nella Cina Imperiale quando questa era governata dalla dinastia Tang. La tomba di questa nobildonna è stata datata intorno al 878 d.C. insieme ai tre asini, per l’appunto.

Questa è la prima volta che, all'interno di una tomba, sono stati trovati questi animali e non altri, più nobili, che venivano usati, per esempio, per la guerra, come il cavallo. La scoperta di questa tomba è avvenuta nel 2012 da parte della Academy of Archeology, un’università cinese, e la ricerca è stata poi pubblicata sulla rivista Antiquity. Ma come mai una nobildonna ha deciso di farsi accompagnare, nel suo viaggio nell'aldilà, proprio dai tre asini? Ebbene, la risposta potrebbe trovarsi in uno sport praticato all'epoca, il Polo. Esso nacque in Iran o in Persia per poi conquistare, con il suo fascino, anche la Cina dove la dinastia Tang sembrava apprezzarlo molto.

Questo sport era, però, molto pericolo e spesso il cavallo veniva sostituito proprio con l’asino. Sembra, poi, che il marito di Cui Shi, Bao Gao, fosse un campione del gioco del Polo e che quindi anche la nostra protagonista ci giocasse, proprio con i suoi asini! La conferma di questa tesi sembra giungere anche dallo studio delle ossa degli animali presenti nella tomba che mostrano i tratti tipici di animali che fanno brusche frenate e virate estremamente rapide.