Questa sindrome psicologica fa fare alle mamme cose assurde

La Sindrome di Münchhausen per procura, chiamata anche FDIA, è un problema di salute mentale nel quale un caregiver o un genitore cerca assistenza medica per una persona della quale si occupa che in realtà non ne ha bisogno, al fine di ricevere attenzioni ed elogi.

Si tratta di un disturbo che in oltre il 90% dei casi colpisce le mamme con bambini al di sotto dei 6 anni. La quinta edizione del "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali" (DSM-5) riporta che circa l'1% delle persone negli ospedali può soddisfare i criteri di tale disturbo fittizio. Il caregiver trae giovamento dagli elogi ricevuti per la devozione nelle cure.

Il caregiver tende a: descrivere la malattia in un modo errato, fornisce informazioni vaghe e incoerenti sulla storia clinica del "paziente", accetta interventi rischiosi, cerca approvazioni continue dagli operatori sanitari e richiede ripetutamente ulteriori visite e accertamenti senza alcuna base di fondo. Per evitare di essere scoperto, il caregiver tende a cambiare medico frequentemente o a condurre il "paziente" in diversi ospedali per ulteriori accertamenti.

Inoltre, i sintomi generalmente presentati e riportati sono: convulsioni, asma, allergie alimentari, disturbi neurologici, perdita di peso e problemi urologici. Un medico può dunque sospettare che si tratti di FDIA quando un genitore o un caregiver cerca ripetutamente un trattamento per un bambino o un altro dipendente che ha sintomi inspiegabili.

Le cause esatte della FDIA non sono ad oggi chiare, ma gli studi condotti ritengono che un'altra malattia mentale o un'esperienza traumatica come anche l’aver trascorso molto tempo in ospedale, possano svolgere un ruolo determinante. È necessario, una volta accertata la diagnosi, intervenire sia sul caregiver che sul dipendente al fine di riequilibrare e ristabilire la salute mentale e fisica di entrambi.

