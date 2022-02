Questa strana specie animale ha cinque occhi, proboscide e viveva sott'acqua

Il mondo antico ci nasconde ancora mille segreti, specialmente riguardanti gli animali. Di recente è stato scoperto, per esempio, che i pesci “parlano” da 155 milioni di anni. O ancora, una nuova analisi ha confermato l’esistenza passata di una specie ormai estinta chiamata “Utaurora comosa”, dall’aspetto estremamente bizzarro.

Lo studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences e ripreso da EurekAlert! parla chiaramente di una specie animale chiamata Utaurora comosa, non altro che un artropode dal corpo molle con un esoscheletro segmentato vissuto negli abissi circa 509 - 497 milioni di anni fa. In realtà, la sua scoperta è avvenuta nel 2008 in un sito fossile nello Utah e venne descritto come appartenente a un gruppo di animali noti come radiodonti.

I dubbi sono emersi negli anni seguenti, quando vennero notate caratteristiche comuni con radiodonti e un’altra specie nota come Opabinia regalis, in particolare l’aspetto stesso: corpo segmentato, cinque occhi, bocca rivolta all’indietro e proboscide. Insomma, un vero e proprio “alieno”.

Confrontando però il fossile di Utaurora comosa, che vedete in calce alla notizia, con altri 43 fossili appartenenti ad artropodi e radiodonti, è stato chiarito che l’Utaurora è una specie più appartenente agli Opabinia che ai radiodonti: “Il nostro set di dati filogenetici e le nostre analisi hanno supportato Utaurora come opabiniide nel 68%. […] La meraviglia più strana del Cambriano non è più sola”, ha dichiarato il paleontologo Stephen Pates che, come i suoi colleghi, è ora interessato alla scoperta dell’evoluzione degli Opabinia.

