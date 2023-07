Una strana teoria afferma che esiste un'altra Terra nascosta dietro il Sole

Una vecchia teoria (oggi diventata storia di complotto) si fa strada fin dall'antica Grecia e sembra essere sopravvissuta fino ai giorni nostri: stiamo parlando della "contro-Terra", un pianeta gemello del nostro, nascosto dietro il Sole, lontano dai nostri occhi. Questo misterioso corpo celeste veniva chiamato "Antichthon".

L'idea di Antichthon fu proposta per la prima volta migliaia di anni fa dal filosofo greco Filolao. Questa, per quanto strana possa sembrare oggi, fu probabilmente concepita per spiegare le eclissi lunari, più frequenti di quelle solari.

Secondo Aristotele, si riteneva che alcune eclissi lunari fossero causate dall'interposizione di questa "contro Terra". In questa visione del sistema solare, la Terra e il Sole ruotano attorno a un invisibile "fuoco centrale", con Antichthon dall'altra parte rispetto a noi, a volte proiettando la sua ombra sulla Luna.

Quando abbiamo abbandonato le visioni geocentriche del sistema solare, però, questa teoria è svanita. Tuttavia, in tempi moderni, è talvolta riemersa come teoria del complotto, dove il pianeta si nasconde dall'altra parte del Sole. Sorprendentemente, questo tipo di orbita è possibile, e un sistema del genere potrebbe essere stato rilevato.

"Chi potrebbe immaginare due mondi che condividono la durata dell'anno e le condizioni di abitabilità? Il nostro lavoro è la prima prova dell'esistenza di questo tipo di mondo", ha dichiarato l'autrice principale Olga Balsalobre-Ruza. "Possiamo immaginare che un pianeta possa condividere la sua orbita con migliaia di asteroidi come nel caso di Giove, ma è sorprendente che possano farlo anche i pianeti."

Ovviamente questa stessa situazione non sta accadendo nel nostro sistema solare perché, tra le tante cose, non abbiamo visto alcuna perturbazione dell'orbita che implicherebbe che un pianeta si stia nascondendo dalla nostra vista. In passato, però, è stato scoperto un asteroide che condivideva il nostro movimento intorno al Sole.