La strana e vera storia di un armadillo che colpì una donna con una pistola

Nel 2015, in Georgia, Larry McElroy aveva un problema con un piccolo intruso: un armadillo. Tutto si risolse in una domenica sera di maggio e l’uomo fu costretto a uccidere il mammifero; tuttavia, non fu l’unico ad esser ferito.

Infatti, il cinquantaquattrenne non ne voleva sapere di dimostrare misericordia nei confronti dell’armadillo e per questo motivo, senza troppe remore, si armò di una pistola calibro 9 mm, da buon americano. McElroy riuscì ad eliminare l’animale al primo colpo, ma quest’ultimo ha continuato la sua corsa, per oltre 90 metri, rimbalzando sull’armatura del dasipodide. Il proiettile ha attraversato una recinzione e una porta, fino ad arrivare alla poltrona in casa su cui era seduta la settantaquattrenne Carol Johnson, sua suocera.

La donna, secondo quanto raccontato dalle autorità, era in grado di camminare e parlare dopo il fatto; perciò, si è dedotto che è stata colpita in modo superficiale. Vi provocherà una smorfia sapere che questo non è l’unico caso del genere. Sempre nel 2015 in Georgia, un uomo ha sparato ad un armadillo, ma il proiettile gli rimbalzò contro e fu ferito alla faccia. Gli esperti consigliano, se proprio non ci sono alternative, di usare armi ad aria compressa o fucili da caccia, per eliminare gli armadilli sul colpo.

C’è da specificare che gli armadilli potrebbero essere vettori di lebbra, per questo motivo vi è in loco una politica laissez-faire… La lebbra è una malattia infettiva causata da un batterio che colpisce la pelle e i nervi.

