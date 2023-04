Strane creature blu trovate sulle spiagge della California: Cosa sono?

Una domenica di Pasqua diversa dal solito per gli abitanti di alcune zone della California meridionale. I residenti da Marin fino alla famosa Orange County si sono infatti risvegliati con le spiagge ricoperte da migliaia di strane creature blu scuro. Un ritrovamento che ha preoccupato non poco gli abituali frequentatori del posto. Ma cosa sono?

In un primo momento si era pensato a delle particolari meduse, data la loro forma ovale e piatta con minuscoli tentacoli blu ma in realtà, dopo un'osservazione più approfondita, si è scoperto essere idrozoi della famiglia Porpitidae, chiamati "Velella velella", più comunemente noti anche come "barchetta di San Pietro o di San Giovanni".

Grazie ad una robusta vela trasparente che attraversa la parte superiore dei loro corpi, queste strane, ma affascinanti, creature marine viaggiano in colonie in mare aperto, finendo di solito alla deriva per l'attività dei venti che, recentemente, ne hanno quindi spinte migliaia verso le spiagge della California.

Il California State Parks, l'ente che gestisce i parchi statali della California, ha riferito in un comunicato che i particolari invertebrati sono stati portati a riva da Crystal Cove a Newport Beach, fino a raggiungere Point Reyes National Seashore e le zone a nord di San Francisco. Una vera "pacifica invasione" lungo molte spiagge della California meridionale.

Il Prof. Bruno Pernet, docente di scienze biologiche al Cal State Long Beach, ha spiegato così lo strano fenomeno: "Non è un evento così raro. Ogni tanto capita, diciamo ogni duo e tre anni, che le condizioni favorevoli del cibo ne aumentino il numero e che i venti li spingano poi verso le rive, non c'è da preoccuparsi".

Imparentati con altri tipi di meduse più "pericolose", al contrario di loro le "Velella velella" hanno tentacoli per lo più innocui, anche se i funzionari hanno comunque sottolineato che la tolleranza alla loro puntura può variare da persona a persona, consigliando quindi di evitare il loro contatto se individuati sulle spiagge.

Inoltre, secondo gli scienziati, le "Velella velella" potrebbero aver acquisito il loro particolare colore blu intenso come una sorta di camuffamento a protezione dai predatori.

Non è comunque la prima volta che le persone si risvegliano con strani ritrovamenti sulle spiagge. Poco tempo fa vi avevamo infatti parlato della strana sfera gigante rivenuta in Giappone, così come nel 2021 venne scoperta una bizzarra creatura sulle spiagge di Shackleford Banks.