Strane dune circolari sono state avvistante su Marte, ecco cosa sono

I nostri occhi sono sempre ad osservare Marte dell'alto, e recentemente il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA ci ha mostrato un nuovo punto di vista del pianeta più studiato dall'umanità (oltre la Terra, ovviamente). In poche parole, sono state viste dune sabbiose che in determinate condizioni creano forme curiose.

Quest'ultime hanno la peculiarità di essere tutte quasi perfettamente circolari. “Su Marte sono comuni dune di sabbia di molte forme e dimensioni. In questo esempio, sono quasi perfettamente circolari, il che è insolito", scrive Alfred McEwen, scienziato della NASA in un post sul blog dove vengono caricate le immagini.

Come molte altre prima di queste, le fotografie sono state scattate con la fotocamere HiRISE, che ha studiato i cambiamenti nell'emisfero settentrionale di marzo mentre l'inverno sul Pianeta Rosso diventa lentamente primavera (sì, anche Marte ha le sue stagioni). L'area "a pois" era infatti ricoperta di brina, che è scomparsa come da programma nelle immagini del 22 novembre 2022.

In particolare, gli addetti ai lavori hanno individuato grazie a HiRISE una serie di dune e altre intricate strutture sabbiose. La camere protagonista delle osservazioni ha una risoluzione di 30 centimetri per pixel. In questo modo possiamo vedere abbastanza chiaramente le caratteristiche marziane sotto un metro.

Potrete osservare le dune quasi perfettamente circolari cliccando qui.