Strani pattern e forme sulla superficie di Marte, in una foto del Reconnaissance Orbiter

Lo scatto marziano di questa settimana è opera del Mars Reconnaissance Orbiter, una sonda spaziale che ci svela una serie di pattern apparentemente bizzarri rinvenuti sulla superficie del pianeta rosso. Lo scatto ravvicinato ritrae delle depressioni del suolo estremamente dettagliate, vicino ad un cratere di impatto.

La sola foto in fondo alla news potrebbe sembrare quasi insensata, ma dando un'occhiata da vicino alle altre foto catturare dalla strumentazione del telescopio spaziale (come questa) è possibile dare una spiegazione logica alle forme del suolo. Come si può notare nella foto nell'ultimo link la zone analizzata è una cratere d'impatto con un picco centrale e una depressione con scavature concentriche poso sopra di esso. Nelle regioni delle depressioni si trova del materiale scanalato, che mostra il passaggio di un flusso di ghiaccio. Tuttavia l'origine di queste scavature rimane ancora ambito di dibattito.

Il Mars Reconnaissance Orbiter ha ripreso la foto in fondo alla news grazie allo strumento HiRISE, mentre lo scatto meno ravvicinato è opera della Context Camera, sempre a bordo della stessa sonda spaziale. Anche la scorsa settimana, grazie allo stesso telescopio spaziale, è stata pubblicata un'immagine dei canali marziani di recente formazione.

Se siete interessati a maggiori notizie su Marte, vi rimandiamo a tutte le grandi scoperte del rover Curiosity sulla superficie del pianeta rosso, ai dettagli della missione InSight che porterà i nomi dei terrestri su Marte e all'idea della NASA di costruire delle api robotiche per l'esplorazione.