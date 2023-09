Strane luci nel cielo sono state avvistate durante il terremoto in Marocco

Negli ultimi giorni, sui social sono apparsi alcuni video amatoriali che immortalano la presenza di strane luci nel cielo durante il devastante terremoto che ha colpito il Marocco Orientale lo scorso venerdì. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un raro caso di "luci del terremoto".

Questo fenomeno è noto ormai da molto tempo. Esistono diversi documenti che riportano esplosioni di luce legate a terremoti che risalgono a secoli fa. Le segnalazioni vanno da lampi luminosi della durata di un secondo a palle di fuoco di vari colori che volano nel cielo per interi minuti.

Nel corso del tempo sono state formulate alcune ipotesi per spiegare questo strano fenomeno. Il geofisico Friedemann Freund del SETI Institute ritiene che, quando le placche tettoniche sfregano tra loro, l'attrito potrebbe creare una quantità di elettricità statica sufficiente a produrre una scarica elettrica, che spiegherebbe il lampi luminosi. Un’altra teoria prevede che questi bagliori siano semplicemente il prodotto dei danni alle linee elettriche che avvengono durante i sismi più violenti.

Non è possibile prevedere quando si verificherà un terremoto, perciò è impossibile condurre uno studio per documentare questi eventi in prima persona. Di conseguenza, nessuno sa con certezza se questo fenomeno esista davvero né cosa lo provochi.

Tuttavia, se si dimostrasse che queste luci sono collegate a una potente attività sismica, forse potremmo usare questi lampi per migliorare la nostra abilità di reagire ai terremoti.