Queste strane sfere sono state trovate in rocce di 3 miliardi di anni fa, ma cosa sono?

Le sfere di Klerksdorp sono state trovate per la prima volta all'interno di alcuni depositi in SudAfrica. A causa della loro particolare forma hanno creato numerose teorie del complotto, mentre negli anni '80 si ipotizzava che fossero state create da "una civiltà superiore sconosciuta"... ma cosa sono in realtà?

Lo stesso curatore del museo affermò che le sfere fossero capaci ruotare di propria iniziativa, mentre altri pseudoscienziati affermavano potessero essere prove degli alieni. Le affermazioni sulle sfere attirarono l'attenzione del geologo Bruce Cairncross nel 2006, che indagò a fondo sugli oggetti in questione.

La roccia è stata trovata in una formazione rocciosa chiamata Dominion Group e l'elemento è stato realizzato in conglomerato, con strati di lava vulcanica che si sono depositati sulla parte superiore. Dopo molta pressione e calore, gli strati di roccia vulcanica sono diventati quella che in gergo si chiama pirofillite, ovvero l'involucro in cui sono state trovate le sfere di Klerksdorp.

Nessun mistero: le sfere sono conosciute come concrezioni, ovvero oggetti sferici, ellittici o oblati fatti di minerali diversi dalla roccia ospite e sono abbastanza comuni. "Poiché la roccia ospite è uniformemente strutturata tutt'intorno, la crescita della concrezione avviene, senza restrizioni in tutte le direzioni, come una sfera tridimensionale a 360 gradi", scrive Cairncross.

Le linee che attraversano le sfere, invece, sono causate da impronte della roccia ospite, che è stata costruita a strati per moltissimo tempo (miliardi di anni). Insomma, come sempre nessun mistero!