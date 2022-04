Stranezza su Marte: questo cratere non è un cerchio, cosa lo ha creato?

Il 99% dei crateri di impatto sono perfettamente tondi e simmetrici. Tuttavia, quello che vi mostriamo oggi ha una forma unica. È stato osservato a Noachis Terra, una vasta regione nell'emisfero meridionale di Marte.

Ad osservare questa bizzarra forma è stata la fotocamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) sul Mars Reconnaissance Orbiter. Secondo quanto affermato dal team, grandi blocchi di materiale negli angoli nord-est e nord-ovest sembrano essere scivolati nel cratere. Questi crolli hanno esteso il cratere in quelle direzioni conferendogli un aspetto oblungo.

"Grandi blocchi di materiale negli angoli nord-est e nord-ovest sembrano essere scivolati nel cratere", afferma Shane Byrne, membro del team di HiRise dell'Università dell'Arizona. "Questi crolli hanno esteso il cratere in quelle direzioni, conferendogli un aspetto oblungo". La maggior parte dei crateri sono circolari a causa dell'espulsione di materiale in tutte le direzioni a seguito dell'impatto (anche se ci sono eccezioni). Alle volte, però, ci sono delle differenziazioni, sia a causa dell'angolo di caduta dell'asteroide, sia a causa dell'erosione del materiale circostante.

Questo, infatti, non è il primo cratere con una forma non-simmetrica sul Pianeta Rosso. Uno molto particolare si trova in una zona chiamata Orcus Patera, che potrete trovare in calce alla notizia. A proposito, sapete che in Cina è stato scoperto il cratere di impatto più grande del mondo?