Ecco le stranezze trovate nel punto dell'Oceano più profondo del mondo

Gli scienziati hanno recentemente osservato le creature che si trovano in una delle zone oceaniche più profonde della Terra: la Fossa di Kermadec nel Pacifico meridionale, che ospita creature marine raramente viste a profondità comprese tra 6.000 a 11.000 metri.

Tra le bizzarrie degne di nota, gli addetti ai lavori hanno una foto di una rana pescatrice scarlatta che nuotava a testa in giù (non sarebbe la prima volta). "Abbiamo visto comunità di fondali marini molto diverse anche a grandi profondità e scoperto organismi strani", afferma Daniel Leduc, un biologo marino del National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) in Nuova Zelanda.

"Abbiamo visto alcuni esempi sorprendenti e migliaia di crostacei rimpinzarsi del cadavere di un grande pesce luna, e le vertebre intatte di uno squalo lungo 4 metri", ha dichiarato invece David Bowden, ecologista marino della NIWA che ha preso parte alla seconda tappa della missione. Il punto più profondo della Fossa di Kermadec è chiamato Scholl Deep e si trova a più di 10.000 metri sotto il livello del mare (dove si trovano preoccupanti quantità di plastica).

La spedizione è solo la seconda con equipaggio che esplora le Scholl Deep, con Karen Schnabel e Deng Yuqing che sono le prime donne a raggiungere il fondo della trincea. "Questa straordinaria tecnologia sommergibile ci ha dato il privilegio di studiare parti dell'oceano in modi che di solito non siamo in grado di fare", ha affermato infine Karen Schnabel, biologa marina del NIWA. "I libri di testo e le immagini non sono paragonabili all'esperienza della luce che scompare mentre lasci la superficie dell'oceano o al vedere il fondale marino profondo con i tuoi occhi."