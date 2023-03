Questi strani asteroidi potrebbero essere la causa della vita sulla Terra

Pare che tra Marte e Giove stiano girovagando “oscuri asteroidi” risalenti ai primi anni di esistenza del nostro Sistema Solare. Secondo le recenti ricerche pubblicate su Nature Astronomy, siffatti corpi celesti avrebbero contenuto molta acqua in passato, definendo così una nuova classe di asteroidi.

“Questi asteroidi sono vecchi quasi quanto il nostro Sistema Solare”, spiega l’autore della ricerca Driss Takir, uno scienziato planetario della NASA Astromaterials. Esso condividerebbe molte caratteristiche con Cerere, noto per essere l’unico pianeta nano in tutto il Sistema Solare ad avere sovrabbondanza di acqua.

Avvalendosi del noto Infrared Telescope Facility, della NASA, gli astronomi hanno portato alla luce la composizione di queste rocce, facendo chiarezza sulle loro misteriosi origini. Gli “asteroidi oscuri” “non sono stati riscaldati a sufficienza per trasformarsi in strutture rocciose compatte, subito dopo la formazione”, proprio come Cerere, afferma Vladimir Neumann, geoscienziato dell’Università Tecnica di Berlino.

Probabilmente, siffatti corpi celesti si sono formati nelle periferie fredde del Sistema Sorale per poi esser attratti dalla gravità di Giove e Saturno. Per questo motivo, è diventata sorprendentemente popolare una teoria che vede questi astri il vero motivo della presenza di H2O sulla Terra o, almeno, parte di questo.

“Questo sarebbe forse il tipo di oggetti che sono entrati nel sistema solare e hanno portato con sé ghiaccio e sostanze organiche”, ha spiegato Andy Rivkin, un astronomo della John Hopkins che non era coinvolto nello studio. “I loro cugini potrebbero aver colpito la Terra e averne portato un po’ [di acqua], oltre a colpire Marte”.