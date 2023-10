Strani 'cori' registrati nei pressi di Mercurio: ecco di cosa si tratta

A prima vista, Mercurio potrebbe sembrare una grossa roccia brulla e inospitale che ruota all’impazzata intorno al Sole. Tuttavia, questo pianeta apparentemente poco interessante nasconde ancora molti segreti, come dimostra una nuova ricerca guidata dall’Università di Kanazawa, in Giappone.

Utilizzando i dati della sonda BepiColombo, i ricercatori giapponesi e francesi hanno scoperto che la presenza di particolari onde elettromagnetiche intorno a Mercurio. Si tratta delle "chorus waves" (letteralmente, onde di coro), così chiamate perché assomigliano suoni quasi musicali quando vengono riprodotti come onde sonore.

Questo fenomeno si verifica quando le particelle cariche provenienti dal sole rimangono intrappolate nella magnetosfera di un pianeta, spiraleggiando lungo le linee del campo magnetico e generando onde di plasma.

Il campo magnetico di Mercurio è estremamente debole, tanto che gli scienziati hanno osservato per la prima volta delle aurore mercuriane solo qualche mese fa. Ora, questa ricerca dimostra che è anche abbastanza intenso da produrre chorus waves.

Tuttavia, gli scienziati hanno osservato queste radiazioni solo in una piccola parte della magnetosfera di Mercurio, in un cuneo noto come settore dell'alba. Ciò suggerisce l'esistenza di un meccanismo fisico che promuove le onde chorus in quella regione o le sopprime in tutte le altre.

Per sapere di più su questo affascinante fenomeno dovremo aspettare il 2025, quando BepiColombo entrerà definitivamente nell’orbita di Mercurio. La sonda, lanciata nel 2018, non è ancora arrivata a destinazione ma ha già cominciato a fornire informazioni preziose sul pianeta più interno del Sistema Solare.