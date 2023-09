Strani crostacei preistorici stanno emergendo dal fango in Nevada

Immaginate di essere bloccati nel deserto del Nevada quando all’improvviso vedete emergere dal terreno strane creature preistoriche. No, non si tratta di un nuovo film di Tremors, ma di quello a cui stanno assistendo i superstiti di un celebre festival.

Stiamo parlando del Burning Man, una celebrazione tutta americana che deve il suo nome all’enorme fantoccio di legno che viene bruciato al culmine dei festeggiamenti. Anche quest’anno il festival si è concluso ma un'enorme alluvione ha provocato molti disagi ai partecipanti, che ora affollano le strade dopo essere stati bloccati nel deserto del Nevada per tre giorni.

Per alcuni, però, la festa è appena cominciata. Alcuni piccoli crostacei hanno infatti cominciato a spuntare dal fango, come se non aspettassero altro che la pioggia. Appartengono a due famiglie distinte: i triopsidi e le artemie.

Questi crostacei estremofili sono in grado di sopravvivere in condizioni di siccità per anni. Resistono nei sedimenti sotto forma di uova che rimangono inattive finché le inondazioni non creano le condizioni giuste per farli vivere in superficie, che è esattamente quello che è successo durante il festival.

I triopsidi, in particolare, sono tra gli animali più antichi ancora viventi. Oltre ai due occhi, che permettono una buona visione solo su breve distanza, hanno una struttura che funge da terzo occhio chiamato ocello naupiliare. Esso percepisce solo la luce, in questo modo questi animali sanno sempre in che direzione si trova la superficie.

E le artemie? Beh, in realtà potreste conoscerle bene, anzi magari qualcuno di voi le ha avute anche in acquario. A causa della loro incredibile resilienza, le uova di questi animali erano vendute come giocattoli con il nome di "scimmie di mare".