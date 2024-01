Strani esperimenti oscuri sono stati fatti sugli animali con batteri di un presidente USA

Documenti appena emersi gettano luce su un episodio insolito e macabro della storia medica. Dopo l'assassinio del Presidente USA William McKinley nel 1901, il dottor Herman Matzinger condusse esperimenti inusuali iniettando campioni batterici prelevati dalle ferite del presidente in conigli e un cane.

Questi documenti, ora messi in vendita, comprendono lettere, telegrammi e un taccuino che dettagliano l'indagine sulla morte di McKinley (anche la morte di questo presidente è ancora un mistero oggi).

McKinley fu colpito due volte da Leon Czolgosz durante l'Esposizione Panamericana a Buffalo, New York. Nonostante un intervento chirurgico, il presidente morì di necrosi pancreatica. Per smentire le voci di proiettili avvelenati, Matzinger eseguì un "esame batteriologico" oltre all'autopsia. Concluse che la necrosi era causata dallo sparo e non da veleno o batteri (a proposito, conoscete l'esperimento del pozzo della disperazione?).

Tra i ritrovamenti più sorprendenti, Matzinger descrisse nel suo taccuino come coltivò batteri dalle ferite di McKinley e li iniettò in animali. Monitorò un cane per diversi giorni, notando un aumento della temperatura corporea ma nessun altro effetto avverso. I documenti non specificano però il destino dei conigli.

I ritrovamenti in questione forniscono anche dettagli su come esaminò le armi e i proiettili usati da Czolgosz e come analizzò il sangue di McKinley per segni di veleno.