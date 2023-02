No, questi strani laser verdi non provengono da un satellite NASA

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato della notizia di alcuni strani laser verdi osservati nei cieli sopra le Hawaii, vi ricordate? Era stato affermato che le luci provenissero da un satellite della NASA, ma non è così.

Gli esperti del National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) - coloro che prima di tutti hanno visto gli strani laser in stile "Matrix" in cielo - hanno affermato su Twitter che le luci fossero state create da un dispositivo radar su un satellite in orbita, noto come ICESat-2, e di proprietà dell'agenzia spaziale americana.

Tuttavia, in base alla traiettoria del suddetto, gli addetti ai lavori hanno scoperto che non era possibile. "Uno scienziato della NASA che lavora su ICESat-2 ATLAS ci ha spiegato che non è stato il loro strumento", spiegano gli scienziati. "Una simulazione della traiettoria dei satelliti che hanno uno strumento simile ha trovato un candidato molto probabile: il satellite cinese Daqi-1/AEMS."

Quindi anche questa volta quello osservato in cielo non è un glitch della simulazione in cui viviamo o il segnale degli alieni. Il satellite cinese Daqi-1 è stato lanciato nell'aprile dello scorso anno e, in un modo molto simile a ICESat-2, viene utilizzato per il monitoraggio dell'ambiente atmosferico. Ciò significa che è in orbita attorno alla Terra per monitorare i livelli globali di carbonio e l'impatto del cambiamento climatico.

Una cosa è certa: chiunque abbia visto quei laser verdi avrà avuto una gran paura.