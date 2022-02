Strani rumori dal WC: un iPhone viene recuperato 10 anni dopo

Far cadere il proprio iPhone all'interno del WC e non trovarlo più è probabilmente un incubo condiviso da molti appassionati di tecnologia. Tuttavia, una storia che arriva dall'estero può sicuramente far sorridere, dato che uno smartphone è stato recuperato dopo 10 anni.

La questione è stata riportata anche da The US Sun e PhoneArena. Immaginatevi strani rumori provenire dal WC che avete da un bel po' di tempo: la prima cosa a cui pensereste è probabilmente che chissà quale oggetto sia finito all'interno negli ultimi giorni o che ci sia qualcosa di ormai datato. In questo contesto, a un certo punto decidete di scoprire una volta per tutte di cosa si tratta, munendovi di sturalavandini e di tutti gli strumenti del caso. A quel punto, la scoperta: un iPhone emerge dalle "profondità".

Questo è quanto accaduto a una coppia statunitense del Maryland, che ha condiviso online le foto del ritrovamento (potete vederle in calce alla notizia). In parole povere, 10 anni fa, nella notte di Halloween del 2012, una donna aveva "stranamente" perso il suo iPhone, non riuscendo a comprendere in che modo. Nel frattempo, chiaramente la vita è andata avanti, ergo la donna ha acquistato un nuovo smartphone senza pensarci più di tanto. Ora, però, il marito è riuscito a scoprire in un colpo solo quali erano i problemi al bagno e dove si trovava l'iPhone della moglie.

Chiaramente la storia ha generato commenti increduli online, nonché molti sorrisi.