Una stranissima esplosione 'piatta' nello spazio ha confuso gli scienziati

Una grande esplosione avvenuta nello spazio, della dimensione del Sistema Solare, ha perplesso gli astronomi per un particolare motivo: la sua insolita forma piatta. Questa osservazione potrebbe far luce su un tipo di esplosioni di cui sappiamo ancora molto poco.

Il fenomeno osservato è un caso estremamente raro di esplosioni spaziali, ben diverse da quelle generate dalla collisione di stelle di neutroni, ad esempio. Ufficialmente, sono denominate Fast Blue Optical Transient (FBOT). La prima di queste è stata scoperta nel 2018, da cui ha ricevuto il soprannome "cow" o "mucca", a causa di un nome generato automaticamente (AT2018cow).

Come ci aspetteremmo, le esplosioni nello spazio sono tipicamente sferiche, così come lo sono le stelle e i corpi celesti che tendono appunto ad assumere questa forma; ma quella osservata recentemente dagli astronomi - avvenuta a circa 180 milioni di anni luce di distanza - è la più piatta mai osservata.

La forma di disco apparsa pochi giorni dopo la scoperta potrebbe essere il risultato del materiale rilasciato dalla stella prima di raggiungere lo stato di supernova. Il modo in cui questi eventi luminosi FBOT avvengano, però, è ancora un mistero.

"Sappiamo molto poco riguardo le esplosioni FBOT," ha spiegato il Dott. Justyn Maund, dell'Università di Sheffield. "Non si comportano come dovrebbero, sono troppo luminose e si evolvono troppo rapidamente. Semplicemente, sono strane e questa osservazione le ha rese ancora più strane."

Il Dott. Maund spera che la nuova scoperta possa rivelare di più su queste esplosioni non-sferiche. "Quello che sappiamo per certo è che i livelli registrati di asimmetria sono una parte chiave per comprendere queste misteriose esplosioni, e che esse sfidano i nostri preconcetti di come le stelle muoiano nell'universo."

Che abbiano forma piatta o sferica, le supernove rimangono tra i fenomeni cosmici più potenti e affascinanti che conosciamo. Nell'attesa che i ricercatori scovino altri eventi FBOT per comprenderli meglio, possiamo ammirare quest'immagine della prima supernova scoperta dall'uomo, 1800 anni fa.