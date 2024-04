Qualcosa di molto strano sta accadendo ai terremoti del pianeta

Lontano dalle linee di faglia, dove le placche tettoniche giocano al loro eterno gioco di potere, accadono eventi che sfidano le nostre attuali comprensioni: la terra può scuotersi anche dove meno ci si aspetta.

Éric Calais, professore alla École Normale Supérieure di Parigi, e Jean François Ritz, direttore del Laboratoire Géosciences CNRS di Montpellier, sono tra coloro che stanno portando alla luce questa verità inaspettata.

Tali eventi, noti come terremoti intraplacca, avvengono lontano dai margini attivi delle placche tettoniche e in regioni altrimenti considerate geologicamente tranquille, lanciando una sfida alla capacità di previsione degli esperti. L'indagine di Calais e Ritz si concentra sull'urgenza di comprendere meglio questi fenomeni per proteggere vite umane.

Sebbene siano rari, questi terremoti possono avere conseguenze devastanti su città impreparate, come dimostrato dalla storia recente. Da Newcastle in Australia a Puebla in Messico, passando per il villaggio di Le Teil nella Valle del Rodano, tali sconvolgimenti hanno lasciato un segno indelebile, causando danni ingenti e, in alcuni casi, perdite umane.

La difficoltà di prevedere gli eventi risiede nella natura stessa delle faglie intraplacca, spesso antiche e sepolte, la cui esistenza talvolta rimane ignota fino a quando non diventano epicentro di un terremoto.

Questa incognita si aggiunge ai pericoli che già conosciamo, come il rischio di grandi terremoti in città europee lontane dai confini delle placche, inclusi Ginevra e Basilea in Svizzera, o Charleston negli Stati Uniti, dove eventi passati hanno già mostrato la loro potenza distruttiva. Il contesto attuale, con più della metà della popolazione mondiale che vive in aree urbane, amplifica le potenziali conseguenze di questi terremoti rari ma potenti.

La crescita delle città in zone a rischio, come Basilea o Charleston, solleva preoccupazioni su ciò che un futuro sisma potrebbe significare in termini di vite umane e danni infrastrutturali. La preoccupazione aumenta alla luce dei cambiamenti climatici, con lo scioglimento di ghiacciai e calotte glaciali che, riducendo il carico sulla crosta terrestre, potrebbe innescare nuovi eventi sismici intraplacca.

Mentre la scienza lavora per comprendere e prevedere questi fenomeni, la certezza che emerge è la necessità di una maggiore consapevolezza e preparazione.

