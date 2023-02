Strano bastone romano stuzzica la fantasia degli archeologi

Nel lontano 1992, un gruppo di archeologi scoprì un insolito oggetto, dalla forma oblunga (con base larga e punta stretta), nella zona settentrionale dell’Inghilterra. Fu scovato di fianco a scarpe e accessori di abbigliamento, perciò si è pensato a lungo che fosse uno strumento da rammendo; ma, oggi, gli studiosi non ne sono più tanto convinti.

A distanza di 30 anni, infatti, i ricercatori hanno proposto alla comunità storico-scientifica una nuova interpretazione: il cimelio lungo 16 centimetri sarebbe un “grande fallo scorporato” (disembodied), secondo un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Antiquity . Esso è scolpito in legno di frassino ed è stato portato alla luce nel sito della roccaforte romana di Vindolanda, nei pressi del famoso Vallo di Adriano. Lo strumento è esposto nell’omonimo museo ivi stanziato, in Inghilterra.

La ricerca archeologica aveva già prelevato, in passato, oggetti dalla forma fallica in pietra e alluminio; tuttavia, questo di Vindolanda è il primo esemplare in legno dell’epoca. Consci della veneranda età di quasi 2000 anni, l’impiego dello “strumento” è stato per molto tempo argomento di discussione storica.

“Spesso in archeologia, quando troviamo un oggetto, possiamo dire per cosa è stato usato o dedurre per cosa è stato creato”, dice il coautore dello studio Rob Collins, un archeologo dell'Università di Newcastle, al Guardian. “Non era il caso di questo oggetto. Abbiamo dovuto allargare le nostre reti pensando: ‘a cosa servirebbe una scultura in legno di un fallo di sei pollici e mezzo?’ Abbiamo avuto delle discussioni molto interessanti”.

[Vindolanda Trust]