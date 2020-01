Uno strano buco nero trascina con se lo spazio-tempo

Nella costellazione del Cigno, circa 7.800 anni luce lontano da noi, esiste un buco nero estremamente particolare. Nel 2015,telescopi da tutto il mondo lo hanno osservato perché si è risvegliato dalla sua fase dormiente per iniziare a crescere. Quel singolo evento ha prodotto una quantità di dati tale che gli astronomi stanno ancora analizzando.

"Questo è uno dei buchi neri più straordinari che io abbia osservato," ha detto l'astrofisico James Miller-Jones, della Curtin University in Australia. Molti buchi neri presentano delle forti emissioni, anche quello al centro della nostra galassia, ma questo presenta una caratteristica insolita: i jet relativistici, prodotti durante la fase di accrescimento, sono talmente rapidi che possiamo vedere la loro evoluzione in alcuni minuti.

V404 Cygni (questo è il nome dell'oggetto compatto) è una microquasar in un sistema binario; composto dal buco nero, con massa pari a 9 volte quella del Sole, e da una gigante rossa.

Il buco nero sta lentamente divorando la stella; il materiale proveniente dalla gigante rossa ha formato un disco di accrescimento. La regione più interna del disco è incredibilmente calda e densa, ed emette una radiazione fortissima. L'accrescimento di materia è la causa dei jet, plasma caldissimo che viene emesso in direzione perpendicolare al disco.

Gli scienziati non conoscono benissimo il meccanismo dietro la produzione di jet; pensano che il materiale proveniente dall'interno del disco segua le linee del campo magnetico, il quale agisce come un acceleratore di particelle che porta il gas a velocità tremende.

Tuttavia, V404 Cygni, emette dei jet in differenti direzioni al passare del tempo, con tempi scala molto brevi e con velocità pari al 60% della velocità della luce. Queste strane caratteristiche lo rendono unico nella sua categoria.

"Pensiamo che il disco e il buco nero non siano ben allineati," afferma Miller-Jones. "Questo sembra generare un'oscillazione della parte più interna del disco che emette jet in differenti direzioni."

Esiste quindi un fenomeno di precessione dell'asse di rotazione del disco, per spiegare questo fenomeno abbiamo bisogno di ricorrere alla relatività generale. Nella sua teoria, Einstein aveva predetto un fenomeno chiamato "frame-dragging": mentre ruota, il campo gravitazionale del buco nero è talmente intenso da trascinare lo spazio-tempo con se.

L'effetto di "frame-dragging" spinge la parte deformata del disco insieme alla rotazione del buco nero, questo porta i jet a diffondersi in ogni direzione.

"Questo è l'unico meccanismo che siamo in grado di ipotizzare per spiegare la rapida precessione osservata in V404 Cygni," spiega Miller-Jones.

C'è ancora molto lavoro da fare e i dati da analizzare sono ancora molti, ma questa sembra essere l'ennesima conferma della solidità della Relatività Generale, come lo è stato la famosa foto di un buco nero.