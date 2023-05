Uno strano bug rende ancora più difficoltosa la messaggistica tra Android ed iOS

Nelle ultime ore su Reddit sono emerse segnalazioni di un bizzarro bug che sta rendendo la messaggistica via SMS tra utenti che dispongono di smartphone Android ed iPhone ancora più difficoltosa.

A quanto pare, i messaggi inviati da un utente Android ad un iPhone aggiungerebbero erroneamente una cifra in più al numero di telefono, ma attenzione: almeno nel momento in cui stiamo scrivendo il bug si starebbe presentando esclusivamente sugli smartphone Android con AT&T.

Secondo quanto emerso su Reddit, nel momento in cui un utente Android invia un SMS ad un amico in possesso di iPhone, quest’ultimo inserisce il segno “+” all’inizio del numero di telefono. Ciò fa si che l’app Messaggi o l’operatore telefonico, interpreti il messaggio come proveniente da un numero di telefono internazionale in quanto interpreta le prime cifre come prefisso.

Ciò cosa implica? Che l’app Messaggi sposta l’SMS in un alto thread e non in quello già esistente. Conseguentemente, quando l’utente iPhone tenta di rispondere all’interno del suddetto thread, il messaggio non viene inviato. Per rispondere è quindi necessario recuperare la conversazione originale ed inviarlo al suo interno.

Il problema non sembra essere legato ad iOS 16.5 disponibile da ieri sera, ed almeno al momento da Apple ed AT&T non sono arrivati commenti.