Lo strano caso clinico della donna che non riusciva a smettere di vomitare

Così come pubblicato recentemente sull'American Journal of Case Reports, una donna di 23 anni non riusciva a smettere di vomitare e i medici hanno impiegato quasi due anni per capire quale fosse il problema. Ogni mese, infatti, la paziente visitava il pronto soccorso con gli stessi sintomi: nausea e vomito, ma senza una cura.

I medici pensavano che la paziente avesse la gastroparesi, una condizione in cui lo stomaco non si svuota correttamente, ma i test effettuati hanno dato una risposta negativa. È stato solo quando la donna ha affermato di essere una consumatrice assidua di cannabis che gli addetti ai lavori hanno iniziato a prendere in considerazione una nuova diagnosi.

La paziente ha riferito ai dottori di consumare cannabis almeno 5 volte a settimana; così i medici hanno diagnostico la sindrome da iperemesi da cannabinoidi (CHS), una condizione caratterizzata da attacchi di grave nausea e vomito nelle persone che usano frequentemente alte dosi di cannabis per lunghi periodi di tempo.

Una delle caratteristiche chiave di questo disturbo è che i pazienti riferiscono che bagni o docce calde possono aiutare ad alleviare i sintomi. L'unica soluzione per guarire, tuttavia, è smettere di fumare la sostanza. Facendo in questo modo la paziente non ha avuto sintomi per due mesi, ma la nausea e il vomito sono tornati quando ha ricominciato a usare la cannabis.

