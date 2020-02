Lo strano caso clinico della donna che urinava alcol senza averlo mai bevuto

Sicuramente di casi strani ne è pieno il mondo e alcuni riescono rapidamente a far breccia nei notiziari di tutto il mondo. Dal bambino con più di 500 denti dentro la bocca alla cura del cancro che ha sviluppato ai pazienti la visione notturna. Quello di oggi è, per certi punti di vista, un caso ancor più particolare.

Una donna di Pitsburg, infatti, ha urinato dell'alcol senza averne consumato prima. Questa è chiamata "sindrome della fermentazione della vescica" ed è molto simile ad un'altra condizione incredibilmente rara chiamata "sindrome della fermentazione intestinale", in cui semplicemente l'assunzione di carboidrati è sufficiente a far ubriacare la persona che ne soffre, anche senza consumare alcolici.

In questo nuovo e unico caso, la donna di 61 anni presentava danni al fegato e diabete. I medici di Pitsburg, così, misero la paziente in una lista d'attesa per trapianti di fegato, visto che credevano che la donna fosse un'alcolizzata a causa dei ripetuti test delle urine che mostravano esiti costantemente positivi all'alcol.

"Tuttavia, abbiamo notato che i risultati dei test plasmatici per l'etanolo e risultati dei test delle urine per l'etilglucuronide e per l'etilsolfato, i metaboliti [i resti di una sostanza assimilata del processo del metabolismo] dell'etanolo, erano negativi, mentre i risultati dei test delle urine per etanolo erano positivi." Inoltre, oltre a negare costantemente di aver consumato alcol, la paziente non sembrava mostrare segni di intossicazione durante le visite.

Solo dopo altre analisi più specifiche, gli esperti riuscirono a scoprire che l'urina della donna conteneva del lievito. In poche parole, il team ha confermato che i livelli notevolmente elevati dell'etanolo erano dovuti al lievito che fermentava lo zucchero nella vescica. Il lievito in questione è chiamato "Candida glabrata" ed è correlato al lievito di birra.

Insomma, un caso davvero unico nel suo genere.