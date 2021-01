Lo strano caso clinico tutto italiano: una donna a cui crescevano peli sulle gengive

Sicuramente e senza alcun dubbio i "casi clinici" strani, bizzarri e rari sembrano essere affascinanti da studiare per i medici, che molto spesso si trovano in situazioni fuori dal normale e devono cercare di rispondere a una domanda che molto probabilmente non hanno mai incontrato prima d'ora. Un caso eclatante è quello che vi riportiamo oggi.

Si tratta di un caso che ha circa 10 anni, quando una donna di 19 anni incontrò i medici dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", fornendo loro un raro caso di quello che è noto come irsutismo gengivale. "Nel 2009, abbiamo segnalato un caso di una giovane donna che presentava peli sull'epitelio sulculare della papilla palatina retroincisiva", riferiscono gli esperi in uno studio pubblicato nell'agosto 2019.

In particolare, sono stati trovati dei peli - simili a ciglia - che sporgevano dai tessuti molli dietro i suoi denti anteriori superiori. Sono stati documentanti solo 5 casi simili negli anni '60. Le conoscenze su questo problema sono davvero limitate, con così pochi esempi registrati, infatti, i medici hanno difficoltà anche a capire il motivo di quello che succede.

In questo caso, potrebbe essere stata una condizione riproduttiva collegata a squilibri ormonali a creare questi peli. Tuttavia, una tale crescita è solitamente limitata alle parti del corpo in cui sono presenti follicoli piliferi, come il viso, il busto e gli arti. I peli del caso erano considerati "ectopici", ovvero stavano crescendo fuori posto.

I peli del paziente sono stati rimossi chirurgicamente e, dopo un ciclo di medicine orali per bilanciare lo squilibrio ormonale, sono scomparsi... almeno per un po'. Sei anni dopo il paziente è tornato in clinica e, dopo aver interrotto la terapia ormonale, il suo irsutismo gengivale era tornato a farsi rivedere in modo più aggressivo. Da cos'è causato questo problema? Secondo gli esperti i tessuti della bocca potrebbero essere fortemente correlati ai quelli usati quando ci troviamo in fase embrionale, per costruire la pelle.

Le cellule ciliate potrebbero attivarsi in aree del corpo in cui non dovrebbero, come ad esempio nelle gengive. I motivi di questa attivazione, però, restano non compresi. Insomma, sicuramente una questione davvero difficile da inquadrare. Di casi del genere se ne sono visti tanti: dalla donna che urinava alcol senza averlo mai bevuto, a quello con una musica spagnola proveniente dal cuore.