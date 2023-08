Lo strano caso clinico di una sfera di acido comparsa sulla lingua di una donna

Una paziente 72enne, protagonista di un recente caso clinico, si è presentata in clinica per valutare la strana formazione sulla sua lingua. Per sei mesi, un nodulo biancastro di 2 millimetri per 2 millimetri era apparso sulla superficie superiore della sua lingua, causandole dolore durante la parola e la deglutizione... e dentro c'era acido.

La paziente soffriva di una condizione chiamata mucinosi focale orale (OFM). Questa patologia provoca una lesione del tessuto molle molto rara, caratterizzata da una produzione eccessiva di acido ialuronico, lo stesso spesso utilizzato nei prodotti per la cura della pelle.

Nel corpo, questo si trova spesso nei fluidi degli occhi e delle articolazioni, agendo come un cuscino per altri tessuti. Nelle persone con OFM, l'acido ialuronico è prodotto dalla degradazione dei tessuti connettivi nella submucosa e l'accumulo di questo fluido è ciò che causa la formazione del grumo.

Su 100 casi riportati in letteratura, la maggior parte delle volte l'OFM si trova nel palato duro o nelle gengive, ed è stato documentato sulla lingua solo in sette casi. Cosa ha causato questo disturbo? La paziente aveva subito un trauma precedente sulla lingua e questo potrebbe essere stato la causa, anche se questa ragione è controversa per alcuni scienziati.

"I fattori che contribuiscono o sono associati all'OFM rimangono poco compresi, principalmente a causa del limitato numero di casi riportati in letteratura (circa 100)", afferma il Dr. Rosa E. Gómez-Torres, coautore del documento e chirurgo dentista presso l'Istituto di Ricerca in Odontoiatria presso l'Università di Guadalajara in Messico.

"Tuttavia, basandoci sulla localizzazione dei siti traumatici e su altri fattori molecolari associati alla deposizione di mucina, noi, insieme ad altri autori, abbiamo ipotizzato che gli incidenti traumatici in bocca possano essere correlati allo sviluppo dell'OFM."

Siete sorpresi? Esistono problemi molto più particolari, come la lingua gialla di un bambino o la lingua verde e pelosa di un paziente.