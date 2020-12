Lo strano caso clinico dell'uomo con l'urina verde: ecco a cosa era dovuto

Un uomo di 62 anni è andato al pronto soccorso dopo aver avuto difficoltà a respirare per due giorni ed è stato ricoverato - nel reparto di terapia intensiva - a causa di una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Al paziente, è stato somministrato un anestetico chiamato propofol. Cinque giorni dopo, l'urina dell'uomo è diventata verde.

Sicuramente qualcosa che dovrebbe quantomeno allertare pazienti e dottori. Questo colore nell'urina può essere dovuto a una serie di fattori, tra cui alcune infezioni e problemi al fegato. Nulla di tutto ciò è stato collegato al nostro uomo di 62 anni, la colpa era semplicemente del propofol, l'anestetico.

Il modo esatto in cui si verifica questo fenomeno non è completamente compreso. Può verificarsi, però, quando alcuni metaboliti del farmaco vengono eliminati attraverso i reni anziché il fegato, secondo un rapporto del 2015 di un caso simile pubblicato sul Journal of Clinical & Diagnostic Research. Fortunatamente per il paziente, si tratta di un effetto collaterale innocuo, scomparso naturalmente una volta che si smette di assumere il farmaco.

La nostra urina può assumere tantissimi colori. È diventato famoso il caso - almeno tra gli addetti ai lavori - della "donna con l'urina viola" nel 2019, il risultato di una strana reazione chimica che può avvenire all'interno delle sacche del catetere. Un altro famoso caso è quello della donna che urinava alcol senza averne bevuto prima.