Lo strano caso della donna che piangeva sangue durante il suo ciclo mestruale

Un nuovo caso clinico davvero strano è stato descritto recentemente su BMJ Case Reports: una donna si ritrovava a piangere sangue durante il suo ciclo mestruale. Questa condizione è chiamata emolacria e porta una persona a produrre lacrime parzialmente composte da sangue.

I motivi possono essere molteplici: melanoma congiuntivale, un tumore dell'apparato lacrimale, congiuntivite batterica, ipertensione e disturbi del sangue. Questo sanguinamento insolito, tuttavia, può anche essere innescato da cambiamenti ormonali e mestruazioni. Nel recente caso clinico, una donna di 25 anni si è presentata in ospedale a Chandigarh, in India, piangendo lacrime rosse.

Questa era la seconda volta che manifestava tale sintomo, che è accaduto sempre durante le mestruazioni. I test sono tutti andati bene, non c'erano lesioni agli occhi, nessuna storia familiare con questa condizione e nessun gonfiore o vasi sanguigni congestionati; insomma, nessun tipo di problema da ogni punto di vista.

I medici hanno quindi stabilito che si trattavano di "vicarious menstruation", definito come un "sanguinamento ciclico negli organi extrauterini durante le mestruazioni". Questo problema, secondo gli esperti, è dovuto alla risposta del sistema vascolare agli ormoni in presenza o assenza di tessuto endometriale nei siti extrauterini. "Gli estrogeni e il progesterone possono aumentare la permeabilità dei capillari con conseguente iperemia, congestione e sanguinamento secondario dal tessuto extrauterino".

Per fermare il problema, i medici hanno prescritto alla donna un trattamento ormonale che ha dato i suoi frutti: il sanguinamento dagli occhi si è fermato. Non è la prima volta che parliamo di un caso del genere, e di casi clinici davvero strani il mondo ne è pieno. Come quello della donna che urinava alcol senza averne mai bevuto.