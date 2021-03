Questo strano cilindro potrebbe essere il futuro dell'energia eolica

Più il tempo passa, più si trovano nuovi metodi sempre più efficienti per catturare l'energia. Uno di questi "miglioramenti" è dato da una futuristica turbina eolica senza pale ideata dalla start up Vortex Bladeless, che si riferisce alla sua creazione come "un generatore eolico risonante a vibrazione indotta da vortici".

La start up in questione ha un semplice obiettivo: portare l'energia eolica nelle aree residenziali, poiché il loro dispositivo può funzionare utilizzando generatori o pannelli solari (e collegarsi anche alla rete elettrica). Mentre le pale eoliche funzionano con il vento, che a sua volta fa girare un rotore che crea elettricità, questo "palo" si basa sulla dispersione dei vortici per sfruttare l'energia del vento.

Quando un colpo di vento abbastanza forte colpisce il cilindro verticale, l'estremità non fissata inizia a oscillare, generando energia. "Il nostro generatore Vortex è attualmente considerato una 'piccola turbina eolica'", afferma la società sul suo sito web. L'idea venne nel 2012 a David Yáñez, dopo aver visto un video del ponte di Tacoma Narrow che oscillava nel vento.

Il design del cilindro è ideato appositamente per essere posto nelle zone residenziali (o nel giardino di casa) poiché sembra essere molto silenzioso. Inoltre, a differenza delle pale eoliche che hanno causato non pochi problemi alla fauna volatile di alcune zone, questi dispositivi sembrano essere innocui per queste creature. Certo, sicuramente non è consigliabile stare vicino a questi cilindroni quando sono in movimento.

Potrete vedere un video del suo funzionamento allegato alla notizia.