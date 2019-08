Uno strano dispositivo in giro per il Defcon: il Wi-Fi Cactus

Mike Spicer è il ricercatore che ha sviluppato un particolare dispositivo che riesce a connettersi alle reti wi-fi che lo circondano, raccogliendo ed elaborando i dati che trova. In questi giorni Spicer ha portato il dispositivo al Defcon di Las Vegas.

Il Wi-Fi Cactus, questo è il nome del device, è composto da 25 Hak5 Pineapples in grado di monitorare, intercettare e manipolare il traffico dei network. Il kit che il ricercatore porta come uno zaino è completamente illuminato di verde.

In quattro giorni Spicer ha raccolto 427 gigabytes di traffico dati, con una media di 8 Gb ogni ora. Per anni il CTO di MerchGo, una compagnia di ecommerce, ha studiato il flusso dati nelle più grandi conferenze di cybersecurity al mondo, spendendo più di 2.700 dollari per costruire ed aggiornare la sua macchina.

Tutti i dati raccolti e analizzati durante la sua attività sono stati presentati al Defcon. Durante la conferenza il ricercatore ha scoperto applicazioni che possono rubare i dati personali e facilitare attacchi informatici oltre ad un numero imprecisato di access point fasulli.

I progetti di Spicer non si fermano e l’uomo sta già lavorando al “Wi-Fi Kraken”, un PC alimentato a batteria che nasconde 14 radio nel case. La sicurezza informatica sta diventando sempre più centrale nel mondo dell’IoT: nel futuro prossimo ogni tipo di dispositivo, dalle stampanti alle automobili, dovrà essere protetto.