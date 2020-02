Uno strano effetto ha permesso agli astronomi di osservare una stella 'invisibile'

Fenomeni apparentemente "inspiegabili" nell'Universo ce ne sono a non finire. Nel 2016 alcuni astronomi notarono qualcosa di veramente strano nei dati dell'osservatorio spaziale di Gaia: una stella lontana stranamente illuminata che, successivamente, si è oscurata all'improvviso. Lo stesso è accaduto alcune settimane dopo.

Adesso, gli astronomi hanno finalmente capito il motivo di questo fenomeno. Lo strano comportamento della stella è stato causato dalla gravità di un corpo celeste (una stella binaria distante 2.544 anni luce) che si è messo in mezzo e ha deformato il tessuto dello spazio-tempo, ingrandendo, a sua volta, la luce della stella.

La stella binaria che si è messa in mezzo è così debole che attualmente non possiamo osservarla. Tuttavia, in base al modo in cui la gravità della stella ingrandisce la luce, gli astronomi sono stati in grado di calcolare la massa, la distanza e l'orbita del sistema. Queste tecniche, affermano gli scienziati, potrebbero essere un modo per localizzare altri enormi oggetti nascosti nella Via Lattea.

I ricercatori hanno chiamato questo evento Gaia16aye. "Se hai un solo obiettivo da un singolo oggetto, ci sarebbe solo un piccolo, costante aumento di luminosità seguito da un declino regolare quando l'obiettivo passa davanti alla fonte distante e poi si allontana", afferma l'astronomo Łukasz Wyrzykowski dell'Università di Varsavia. "In questo caso, non solo la luminosità della stella è diminuita bruscamente anziché uniformemente, ma dopo un paio di settimane si è illuminata di nuovo, il che è molto insolito. Durante i 500 giorni di osservazione, l'abbiamo vista illuminarsi e declinare cinque volte".

Questo comportamento può essere spiegato da un fenomeno chiamato microlensing gravitazionale, un effetto previsto da Einstein, che si verifica quando la gravità di un oggetto in primo piano fa piegare lo spazio-tempo, ingrandendo qualcosa che si trova dietro di esso. Così, un attento studio di questo evento ha rivelato un sistema stellare binario chiamato 2MASS19400112+3007533, formato da due stelle nane rosse che si attestano al 57% e al 36% della massa del Sole.

Grazie a questo effetto è possibile "determinare il periodo di rotazione del sistema, la massa dei suoi componenti, la loro separazione e la forma delle loro orbite senza vedere la luce dei componenti binari", afferma l'astronomo Przemek Mróz, del California Institute of Technology. Il team spera che queste tecniche li aiuteranno a trovare buchi neri di massa stellari. Al momento, conosciamo solo poche decine di questi mostri cosmici. Grazie a questo nuovo metodo sarà possibile osservarne molti di più.