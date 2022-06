Nessuno conosce questo strano fenomeno, ma tutti lo abbiamo provato almeno una volta

Uno strano fenomeno scoperto da una psicologa, potrebbe aiutarci ad essere più produttivi in diversi ambiti della vita quotidiana. Vediamo in cosa consiste ed alcuni utili consigli per applicarlo al meglio.

AL'effetto prende il nome da una psicologa lituana Bluma Zeigarnik. Mentre era seduta in un locale, notò con gran sorpresa, che il cameriere ricordava a memoria ogni ordine di qualunque cliente fino al momento del pagamento. Ma com'era possibile? Tornata in laboratorio provò a replicare quanto accaduto.

Dopo aver assegnato a gruppi di bambini e adulti dei compiti da svolgere come la risoluzione di enigmi, veniva loro chiesto di svagare la mente e distrarsi per circa un'ora. Alcuni di questi venivano inoltre interrotti prima della fine del compito. I risultati furono sorprendenti.

Coloro che vennero interrotti, avevano il doppio di probabilità di ricordare esattamente il compito precedente. La spiegazione che diede la stessa psicologa, fu quella della "tensione psichica", ovvero finché un compito non viene portato a termine, rimaniamo tesi di completarlo.

Kendra Cherry, che scrive per VeryWellMind afferma che: "Una volta che le informazioni vengono percepite, vengono spesso archiviate nella memoria sensoriale per un tempo molto breve. Molti di questi ricordi a breve termine vengono dimenticati abbastanza rapidamente, ma attraverso il processo di prova attiva, alcune di queste informazioni sono in grado di spostarsi nella memoria a lungo termine".

Tale effetto appare dunque come una lista involontaria di cose da fare, che vengono cancellate una volte terminate. Anche Jeremy Dean, ricercatore in psicologia ed autore di PsyBlog riporta alcuni utili consigli per sfruttare al meglio questo fenomeno.

"Quello che insegna l'effetto Zeigarnik è che l'arma per sconfiggere la procrastinazione è iniziare da qualche parte, qualsiasi parte. Non iniziare inoltre con la parte più difficile, prova prima qualcosa di facile. Se riesci a dare il via a qualsiasi parte di un progetto, il resto tenderà a seguire".

Inoltre un altro ambito in cui potrebbe portare diversi benefici, è sicuramente quello dello studio. Fare delle pause programmate all'interno di una sessione di studio, appare essere molto più utile per l'apprendimento ed il consolidamento delle informazioni, e sicuramente tenderà a non farci essere impulsivi!

