Uno strano fenomeno senza precedenti è stato avvistato sul Sole

Sono tante le domande senza risposte collegate al nostro Sole, ma più la stella viene studiata e osservata, più misteri vengono portati alla luce. Recentemente, pensate, un grande filamento di plasma solare si è staccato dalla superficie dell'astro e ha iniziato a girare attorno al suo polo nord come un vortice.

"Il materiale proveniente da una prominenza settentrionale si è appena staccato dal filamento principale e ora sta circolando in un enorme vortice polare attorno al polo nord della nostra stella", afferma Tamitha Skov, meteorologa spaziale. "Le implicazioni per comprendere le dinamiche atmosferiche del sole sopra i 55° non possono essere sopravvalutate."

Gli esperti non hanno mai visto un fenomeno simile e sono certamente molto confusi. Gli scienziati sanno che il fenomeno può essere spiegato con l'inversione del campo magnetico del sole che si verifica una volta ogni ciclo solare (11 anni circa), ma non hanno idea di cosa guidi il meccanismo; sono stati osservati regolarmente questi filamenti strapparsi dalla stella, ma fino ad ora non l'hanno mai vista formare un tale vortice polare.

Tuttavia, poiché gli addetti ai lavori non possono osservare direttamente questa regione - nonostante i potentissimi telescopi sulla Terra - hanno le mani legate e difficilmente potranno rispondere alla domanda... almeno fin quando la missione Solar Orbiter dell'Agenzia spaziale europea non riuscirà a far luce su questo strano fenomeno nei prossimi anni.