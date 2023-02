Questo strano fossile non è stato lasciato da nessun essere vivente, ecco cos'è

Dopo più di un secolo dalla sua scoperta, questo strano fossile a forma di stella marina lascia ancora perplessi gli scienziati. All'epoca della sua rivelazione, gli archeologi presumevano che si trattassero di resti di antiche meduse tentacolari rinominata "Brooksella alternata", ma alcuni non credono sia così.

Questi potrebbero essere i resti di vermi scavatori, alghe bulbose o spugne di vetro. Altri scienziati non sono convinti che possiamo parlare di "fossili", piuttosto potrebbero essere invece delle bolle di gas. Adesso un nuovo sguardo utilizzando immagini 3D ad alta risoluzione e analisi chimiche suggerisce che possa trattarsi, in effetti, di uno "pseudofossile".

Nessun resto di essere vivente, ma una forma insolita di silice presente in natura che può fondersi per formare forme sferiche, cubiche o esagonali. Anche la "bocca" è orientata verso il basso e il sedimento, rendendo estremamente difficile filtrare il cibo dall'acqua come fanno le spugne. Per questo motivo - tra le tante cose - probabilmente questo non è un essere vivente.

Si ritiene che l'antenato di tutte le stelle marine sia emerso per la prima volta sulla scena terrestre solo 480 milioni di anni fa, decine di milioni di anni dopo la datazione del substrato roccioso in cui è stata trovata Brooksella. L'unica spiegazione sensata è arrivata quando gli esperti hanno paragonato lo pseudofossile ad altre forme di silice in calcestruzzo realizzate in diversi letti di roccia cambriana in tutto il mondo.

"Una spugna di solito viene appiattita come un incidente stradale durante il processo di fossilizzazione, specialmente un fossile di più di 500 milioni di anni! Inoltre, la maggior parte dei lobi di questa creatura erano orientati verso il basso, il che non ha senso per una spugna che mangia fango", ha affermato la paleontologa Sally Walker dell'Università della Georgia.

I dubbi non sono ancora finiti però: non è ancora chiaro, ad esempio, perché siano state trovate così tante strane concrezioni con la stessa forma in questa regione del mondo.