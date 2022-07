È stato trovato uno strano granchio con una fila di denti

I granchi sono senza alcun dubbio delle creature curiose, come questo esemplare catturato da un fotografo che sembra mostrare una fila di quattro denti umani. L'artista è Roman Fedortsov, famoso su Instagram per fotografare le stranezze oceaniche più particolari, poiché lavora su un peschereccio nella Russia occidentale.

Il mondo del web non ha ancora identificato la creatura, ma a prima vista ricorda i pesci Sheepshead (Archosargus probatocephalus), famosi per i loro denti simili a quelli umani che usano per macinare gusci di molluschi e crostacei (e di cui vi abbiamo anche parlato). Sono animali innocui e non pericolosi per gli umani, ma che possono mordere.

Molto probabilmente i denti di questo granchio sono forse il risultato dell'usura del carapace, che formano quella che sembra una fila di strutture per la masticazione umana. Nel frattempo, il mese scorso, un granchio incredibilmente strano e con un pelo molto particolare ha attirato l'attenzione dei ricercatori dell'Australia occidentale.

Allo stesso tempo, le frastagliate coste dell'Australia sono state invase da dei granchi giganti che si riuniscono in queste zone forse per l'annuale muta dei loro carapaci. Insomma, delle creature incredibili che hanno sempre qualcosa da mostrarci... non per niente sono considerati dei veri e propri animali che ispirano l'evoluzione delle altre specie.