Per quale strano motivo le bottiglie di champagne del Titanic non sono implose?

Il naufragio del Titanic continua a suscitare domande e misteri, uno dei quali riguarda le bottiglie di champagne recuperate dal relitto. Nonostante la profondità di circa 3.800 metri e la pressione di 381 bar, queste sono state trovate intatte, sfuggendo all'implosione che si sarebbe aspettata in tali condizioni estreme: come hanno fatto?

Le implosioni avvengono quando la pressione esterna supera quella interna, portando al collasso dell'oggetto (com'è avvenuto nel triste caso del sottomarino Titan). Nel caso delle bottiglie di champagne, la pressione interna, generata dal biossido di carbonio, è sorprendentemente alta, raggiungendo circa 6 bar (90 psi), con le bottiglie moderne capaci di resistere fino a 20 bar (290 psi).

Tuttavia, questa pressione non sarebbe sufficiente a contrastare la pressione estrema delle profondità oceaniche.

Il segreto della loro sopravvivenza potrebbe risiedere nei tappi di sughero. Si ipotizza che, durante il viaggio verso il fondo oceanico, l'enorme pressione abbia compresso i tappi, permettendo all'acqua di entrare nelle bottiglie e uguagliare la pressione interna ed esterna. Ciò avrebbe impedito l'implosione, preservando le bottiglie.

La teoria in questione è supportata dall'osservazione di tappi danneggiati sulle bottiglie recuperate, suggerendo che l'acqua sia effettivamente penetrata, equalizzando quindi la pressione. Sebbene le bottiglie di champagne del XIX secolo non fossero progettate per resistere a condizioni estreme, il sughero potrebbe aver salvato queste bottiglie dall'implosione.

A proposito, ecco come apparirebbe il Titanic senza acqua intorno.