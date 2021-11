Uno strano oggetto cosmico continua ad esplodere, e gli scienziati non sanno perché

Nel 2007, quindi un tempo relativamente recente, gli scienziati hanno conosciuto per la prima volta i fast radio burst (FRB), esplosioni che durano solo pochi millesimi di secondo ma che producono tanta energia quanta ne produce il Sole in un anno. Da allora, sono stati scoperti eventi simili molte volte, lasciando senza parole gli scienziati.

Il motivo di questa esplosione non è ancora certo al 100%, ma gli scienziati credono che si tratti di una magnetar. Alcuni fast radio burst emettono energia soltanto una volta, ma molti di essi - tra cui l'oggetto di cui parleremo oggi chiamato FRB 121.102 - sono noti nella letteratura scientifica perché ripetono più volte i loro scoppi (l'IA potrebbe darci una mano a scoprire i FRB).

Così, utilizzando il telescopio FAST in Cina, un team di scienziati ha deciso di condurre uno studio approfondito su uno di questi FRB che si ripete e lo hanno pubblicato sulla rivista Nature. Nello specifico, quindi, hanno studiato FRB 121.102, che viene emesso da una galassia nana a tre miliardi di anni luce da noi. L'oggetto cosmico in questione - ancora sconosciuto - è esploso 1.652 volte, a volte fino a 117 volte all'ora, molto più di qualsiasi FRB precedentemente noto.

Se FRB 121102 è una magnetar, i dati raccolti dagli scienziati suggeriscono che le rapide esplosioni stiano avvenendo proprio sulla superficie della stella stessa; ed è proprio da questa esplosione che gli scienziati hanno rilevato le onde radio. "In qualche modo, questa fonte è molto, molto brava a scoppiare", ha dichiarato Victoria Kaspi, astrofisica della McGill University di Montreal che studia gli FRB ma non è stata coinvolta nello studio. "Lo fa come uno standard come parte della sua esistenza".

Sebbene gli esperti credono con certezza che si tratti di una magnetar, non possono affermarlo, quindi i risultati non sono ancora conclusivi.