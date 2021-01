Uno strano oggetto non identificato si è schiantato nel mare delle Hawaii

Nelle ultime ore sta rimbalzando in tutto il mondo la notizia di un oggetto volante non identificato che si è schiantato nelle acque di Oahu, Hawaii, il 29 dicembre. Poiché ci sono state numerose segnalazioni da parte della gente del luogo, la Federal Aviation Administration (FAA) - l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti USA -, ha anche indagato.

I funzionari della FAA, tuttavia, non sono stati in grado di fare molta luce sul mistero, affermando di non aver ricevuto segnalazioni di incidenti aerei in quella zona alle ore 20:30. Un filmato dell'evento è stato pubblicato su YouTube il 4 gennaio. La gente dice di aver osservato delle luci blu fluttuare in cielo e, ovviamente, sono iniziate le immancabili speculazioni.

C'è chi parla di alieni e chi parla di un incidente aereo. Altre persone, meno orientate al mistero e più razionali, hanno parlato anche di un possibile aquilone LED di colore blu, certamente l'opzione - o qualcosa di strettamente legato - potrebbe essere probabile.

In particolare, una donna di 38 anni, passata nella zona, ha visto l'oggetto blu brillante "lungo come un palo del telefono" sulla costa occidentale di Oahu. La testimone è poi salita in macchina e ha seguito l'oggetto per 5 chilometri prima di vederlo precipitare nell'oceano. La polizia locale ha dichiarato di non avere ulteriori informazioni sull'evento.

Insomma, non è ancora chiaro quale sia l'oggetto al centro delle recenti chiacchiere, ma prima di parlare di "alieni", è bene ricevere ulteriori informazioni sull'evento. In attesa di risvolti alla storia e di possibili pareri scientifici, attendiamo delle risposte.