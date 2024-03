Strano segnale trovato nel 2010 mostra un capovolgimento della crosta terrestre

Degli scienziati hanno scoperto sotto le acque di Granada, in Spagna, un fenomeno che ha dell'incredibile: una porzione di crosta oceanica che, inghiottita dal manto terrestre, si è completamente capovolta. Questa rivelazione emerge dall'analisi di segnali sismici insoliti registrati durante un terremoto di magnitudo 6.3 del 2010.

Il team di ricerca, guidato da Daoyuan Sun dell'Università di Scienza e Tecnologia della Cina e Meghan S. Miller dell'Università Nazionale Australiana, si è imbattuto in questi segnali anomali che indicano la rapida discesa e capovolgimento di una lastra oceanica sottomarina, portando con sé acqua verso le profondità terrestri.

Questo studio non solo getta luce sulla complessa struttura tettonica del bacino del Mediterraneo occidentale, un punto di convergenza tra le placche africana ed euroasiatica, ma apre anche nuove prospettive sulla comprensione di terremoti profondi, rari eventi che possono verificarsi a oltre 600 chilometri di profondità.

In particolare, il focus della ricerca è rivolto alla regione Rif-Betic-Alboran, un'area che comprende le catene montuose Betiche in Spagna e le montagne del Rif in Marocco, oltre al bacino del Mare di Alboran, ad est dello Stretto di Gibilterra. I risultati dello studio suggeriscono che la presenza di uno strato a bassa velocità sotto la lastra subdotta dell'Alboran, che rallenta e assorbe le onde sismiche, potrebbe essere responsabile dei terremoti profondi registrati nella regione.

Questo strato indica anche la presenza di silicati idrati di magnesio, che trasportano acqua a profondità significative, e la loro disidratazione potrebbe renderli fragili, innescando così terremoti profondi. Inoltre, lo studio offre spunti sulle velocità di subduzione nella regione mediterranea occidentale, suggerendo che per mantenere la lastra fredda, data la giovane età del fondale marino, la velocità di subduzione deve essere relativamente elevata.

Questa scoperta non solo riscrive ciò che sappiamo sulla dinamica terrestre in questa parte del mondo ma sottolinea anche l'importanza di esplorare ulteriormente i meccanismi dietro i terremoti profondi in altre regioni (sapete che anche su Marte possono verificarsi questi eventi?).