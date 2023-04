Strano segnale di decenni fa proveniente da Urano mostra qualcosa di inaspettato

Urano è un pianeta che ha attirato la curiosità da parte di astronomi e scienziati. I dati provenienti dalla missione Voyager 2, che ha sorvolato il pianeta nel suo viaggio quasi 40 anni fa, ci hanno mostrato un segnale molto interessante provenire dai satelliti intorno al corpo celeste: le lune di Urano potrebbero ospitare oceani liquidi.

Quando la Voyager 2 nel 1986 si avvicinò al pianeta, il suo strumento raccolse particelle cariche che sembravano essere intrappolate in regioni specifiche della magnetosfera uraniana, in particolare vicino alle orbite di Miranda e Ariel (sì, le lune di Urano si chiamano in questo modo).

Inizialmente gli scienziati del nuovo studio non avevano capito da dove provenisse questa fonte energetica, ma scavando a fondo nei dati della sonda Voyager 2 sono riusciti a trovare qualcosa: la loro modellazione ha mostrato un punto chiaro e innegabile nello spazio tra Miranda e Ariel, suggerendo una fonte di ioni energetici in quella regione.

La sonda interstellare ha effettuato un rilevamento simile nello spazio attorno a Saturno, scoperto molti anni dopo nei dati di Cassini essere stato generato da geyser ghiacciati su quella che ora conosciamo come una luna oceanica, ovvero Encelado. Un altro rilevamento simile ha portato alla scoperta della luna oceanica di Giove, Europa.

Molto probabilmente quindi, o Miranda, la più piccola delle cinque grandi lune di Urano, o Ariel, la più luminosa, o forse entrambi, potrebbero ospitare un oceano sotto la loro superfice ghiacciata. Cosa vuol dire questo? Un oceano attivo comporta la presenza di acqua liquida e quest'ultima sappiamo bene che indica molto spesso la presenza di vita.

C'è vita sotto la superfice della luna di Urano? Questo non possiamo saperlo, ma forse una missione dedicata potrebbe almeno rispondere parzialmente alla domanda.